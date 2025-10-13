JEDNA OSOBA POGINULA: Teška saobraćajna nesreća kod Kruševca
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se večeras između sela Praskovče i Đunis, blizu Kruševca.
Kako mediji nezvanično saznaju u nesreći je jedno lice izgubilo život.
Saobraćaj na toj deonici je trenutno obustavljen i uviđaj je u toku.
Uzrok nesreće nije poznat.
(Blic)
Preporučujemo
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Vozač i dvoje mladih poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći
13. 10. 2025. u 16:56
TEŠKA AUTOBUSKA NESREĆA: Među poginulima i sedmoro deca, čak 42 osobe izgubile život
13. 10. 2025. u 15:03
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)