Nesreće

JEDNA OSOBA POGINULA: Teška saobraćajna nesreća kod Kruševca

В.Н.

13. 10. 2025. u 22:30

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se večeras između sela Praskovče i Đunis, blizu Kruševca.

Foto: Shutterstock

Kako mediji nezvanično saznaju u nesreći je jedno lice izgubilo život.

Saobraćaj na toj deonici je trenutno obustavljen i uviđaj je u toku.

Uzrok nesreće nije poznat.

