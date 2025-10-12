TELO STRADALOG IZVLAČILI IZ KOLA: Fatalna saobraćajna nesreća kod Vršca
POLICIJA i ekipa Hitne pomoći u rekordnom roku su došli na lice mesta
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9 časova na putu između naseljenog mesta Uljma i Vlajkovac, u pravcu od Pančeva ka Vršcu.
Policija i Hitna pomoć su na lice mesta stigli u rekordnom roku, ali nažalost, u putničkom vozilu zatekli su osobu bez znakova života, prenose mediji.
Na izvlačenju stradale osobe intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Vršac. Na teren su poslata tri vatrogasca, a intervencija je završena u 10.20 sati.
(Kurir)
