TELO STRADALOG IZVLAČILI IZ KOLA: Fatalna saobraćajna nesreća kod Vršca

POLICIJA i ekipa Hitne pomoći u rekordnom roku su došli na lice mesta

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9 časova na putu između naseljenog mesta Uljma i Vlajkovac, u pravcu od Pančeva ka Vršcu.

Policija i Hitna pomoć su na lice mesta stigli u rekordnom roku, ali nažalost, u putničkom vozilu zatekli su osobu bez znakova života, prenose mediji.

Na izvlačenju stradale osobe intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Vršac. Na teren su poslata tri vatrogasca, a intervencija je završena u 10.20 sati.

(Kurir)

