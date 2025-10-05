OVO JE DRAGOSLAV KOJI JE POGINUO KOD LEBANA: Društvene mreže preplavljene oproštajnim porukama
BAJKER Dragoslav Nestorović (23) nastradao je početkom nedelje u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada se motorom "jamaha" zakucao u "fiat" kod Lebana.
Saobraćajna nesreća se dogodila 28. septembra oko ponoći kada je, navodno, motociklista usled neprilagođene brzine prešao u suprotnu stranu i direktno se sudario sa automobilom. Od siline udarca preminuo je na licu mesta.
"Šuro moj jedini..."
Na društvenim mrežama danima se nižu potresne i tužne poruke za nastradalog bajkera koji je život izgubio u teškoj nesreći.
"Šuro moj jedini, nedostaješ nam mnogo! Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju", "Zlatni naš dečače, nije trebalo ovako da se završi", "Počivaj u miru, a porodici izjavljujem najdublje saučešće", "Nasmejani naš druže, neka ti Bog podari rajsko naselje", "Poslednji pozdrav, druže", "Bio si divno dete, uvek dobro i primereno, ali sad si otišao..." - samo su neki od mnogobrojnih komentara koji se mogu pročitati ispod tužnih objava na Fejsbuku.
Pomoć porodici
Takođe, na jednoj grupi osvanuo je i apel za pomoć porodici nastradalog motocikliste.
- Povodom našeg Dragoslava Nestorovića koji je nastradao nesrećnim slučajem zamoli bi meštane Leca, Drenca, Gajtana i okolnih sela da organizujemo jednu humanitarnu pomoć za njegovu porodicu. Mislim da je najbolje da svaki domaćin donira koliko može.
Novac koji budemo prikupili biće dat porodici. Zamolio bi sve dobre ljude da se odazovu ovoj pomoći - piše u objavi koja je osvanula na Fejsbuku, a uz koju je priložena i fotografija poginulog mladića.
Ispod ove objave, takođe su usledili brojni bolni oproštaji od Dragoslava koji je iza sebe ostavio neutešnu porodicu. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku.
(Kurir)
Preporučujemo
ŽENA TEŠKO POVREĐENA U SUDARU U BEOGRADU: Prevezena u Urgentni, povređene još tri osobe
05. 10. 2025. u 08:24
"PRIJATELjU, NE ZNAŠ DA VOZIŠ!" Pevač oštro poručio Darku: "Imaš opomenu od Boga"
04. 10. 2025. u 21:24
IMA POVREĐENIH: Kamioni skoro zgnječili minibus u kom su bila deca (VIDEO)
04. 10. 2025. u 15:39
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)