Nesreće

ŠEST OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

24. 09. 2025. u 14:29

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne povrede.

ШЕСТ ОСОБА ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан догодило се 11 саобраћајних несрећа

Foto: S.M.Jovanović

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća  u kojima su četiri osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 23. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 357 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 21 vozač i tri vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

