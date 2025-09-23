ŽENU UDARIO KAMION U KRAGUJEVCU: Hitno prevezena u bolnicu

U JEDNOJ od najprometnijih saobraćajnica u Kragujevcu, u Ulici kneza Mihaila došlo je do saobraćajne nezgode kada je ženu udario kamion.

Foto: D. R.

- Povređena je odmah dobila pomoć na licu mesta, a zatim je prevezena u bolnicu. Za sada nije poznat stepen njenih povreda, potvrđeno je za RINU.

Zbog uviđaja, saobraćaj u ovom delu grada bio je privremeno obustavljen, što je izazvalo zastoje i formiranje kolona.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

(Informer)