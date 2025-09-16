Nesreće

PREMINUO DEČAK (13) POVREĐEN NA NOVOM BEOGRADU: Imao teške povrede glave

В.Н.

16. 09. 2025. u 20:12

Dečak A.Š. (13) koji je krajem avgusta povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu je podlegao povredama.

ПРЕМИНУО ДЕЧАК (13) ПОВРЕЂЕН НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Имао тешке повреде главе

Foto: Shutterstock

A. Š. (13) zadobio je veoma tešku povredu glave u sabraćajnoj nesreći, a potom je bez svesti prevezen u Urgentni centar.

Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao, prenosi Telegraf.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REKAO MI JE DA IDE PRVO DA UBIJE DEVOJKU, PA SEBE: Potresna ispovest majke Srđana P. osmnjičenog da je usmrtio rođaka kod Obrenovca
Zločin

0 0

"REKAO MI JE DA IDE PRVO DA UBIJE DEVOJKU, PA SEBE": Potresna ispovest majke Srđana P. osmnjičenog da je usmrtio rođaka kod Obrenovca

SRĐAN mi je u ponedeljak ujutru poslao poruku i rekao da ide da ubije devojku, pa sebe, jer sa njom ima problema zbog ljubomore. Tvrdio je da više ne može da izdrži, da mu je sve crno pred očima. Predosećala sam da će se nešto dogoditi, više puta sam pokušala da alarmiram policiju, ali bezuspešno. Ni u najgorem slučaju nisam mogla da pretpostavim da će ubiti Igora.

16. 09. 2025. u 21:34

Politika
Tenis
Fudbal
MODNA LEKCIJA KRALJICA LETICIJE: Pokazala kako se nosi odelo, a da izgleda ženstveno (FOTO)

MODNA LEKCIJA KRALjICA LETICIJE: Pokazala kako se nosi odelo, a da izgleda ženstveno (FOTO)