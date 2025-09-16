PREMINUO DEČAK (13) POVREĐEN NA NOVOM BEOGRADU: Imao teške povrede glave

Dečak A.Š. (13) koji je krajem avgusta povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu je podlegao povredama.

Foto: Shutterstock

A. Š. (13) zadobio je veoma tešku povredu glave u sabraćajnoj nesreći, a potom je bez svesti prevezen u Urgentni centar.

Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao, prenosi Telegraf.

(Informer)