PREMINUO DEČAK (13) POVREĐEN NA NOVOM BEOGRADU: Imao teške povrede glave
Dečak A.Š. (13) koji je krajem avgusta povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu je podlegao povredama.
A. Š. (13) zadobio je veoma tešku povredu glave u sabraćajnoj nesreći, a potom je bez svesti prevezen u Urgentni centar.
Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao, prenosi Telegraf.
(Informer)
