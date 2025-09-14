Nesreće

VOZAČ SLETEO S PUTA I UDARIO U DRVO, POVREĐENO DVOJE: Teška nesreća kod Obrenovca

В.Н.

14. 09. 2025. u 12:02

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se u subotu u naselju Urovci, kod Obrenovca, u kojoj je više osoba zadobilo povrede.

Foto: Novosti

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je, prema prvim informacijama, vozač automobila marke reno megan izgubio kontrolu nad vozilom, izleteo sa kolovoza i udario u drvo.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla povređene u Klinički centar gde im je ukazana lekarska pomoć, a kod T. M. (20) konstatovane su teške telesne povrede opasne po život.

Takođe, teške telesne povrede zadobio je i L. M. (22), dok su lakše povrede zadobili vozač automobila T. D. (25) i L. O. (20).

Na licu mesta je izvršen uviđaj, a u toku je utvrđivanje okolnosti i uzroka ove nezgode.

Istraga je u toku.

(Kurir)

