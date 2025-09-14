VOZAČ SLETEO S PUTA I UDARIO U DRVO, POVREĐENO DVOJE: Teška nesreća kod Obrenovca
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se u subotu u naselju Urovci, kod Obrenovca, u kojoj je više osoba zadobilo povrede.
Saobraćajna nesreća se dogodila kada je, prema prvim informacijama, vozač automobila marke reno megan izgubio kontrolu nad vozilom, izleteo sa kolovoza i udario u drvo.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla povređene u Klinički centar gde im je ukazana lekarska pomoć, a kod T. M. (20) konstatovane su teške telesne povrede opasne po život.
Takođe, teške telesne povrede zadobio je i L. M. (22), dok su lakše povrede zadobili vozač automobila T. D. (25) i L. O. (20).
Na licu mesta je izvršen uviđaj, a u toku je utvrđivanje okolnosti i uzroka ove nezgode.
Istraga je u toku.
(Kurir)
Preporučujemo
SUDARILI SE MOTOR I AUTOMOBIL: Teška saobraćajna nezgoda kod Leskovca
13. 09. 2025. u 21:40
OBORIO PEŠAKA PA POBEGAO SA LICA MESTA: Izdata poternica za vozačem iz Surčina
13. 09. 2025. u 16:13
SAOBRAĆAJKA NA PUPINOVOM MOSTU: Muškarac sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar
12. 09. 2025. u 07:27
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)