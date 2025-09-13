OBORIO PEŠAKA PA POBEGAO SA LICA MESTA: Izdata poternica za vozačem iz Surčina

TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 8 sati u naselju Surčin, u Vojvođanskoj ulici, u kojoj je povređena žena starosti 65 godina.

Saobraćajna nezgoda se dogodila kada je vozač automobila marke "pežo", iz nepoznatog razloga, udario pešaka i potom se udaljio sa lica mesta u Surčinu, ne pruživši pomoć povređenoj ženi.

Na lice mesta odmah je izašla policija, koja su obezbedile mesto nezgodei izvršile uviđaj, a svedoci događaja dali su detaljan opis vozila i vozača.

Hitna pomoć je na licu mesta pružila pomoć i žena je prevezena u Urgentni centar, gde je zbrinuta i utvrđeno je da njeno stanje nije životno ugroženo.

U toku je dalja dijagnostika i monitoring njenog zdravstvenog stanja, prenosi Blic.

U toku je intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku počinioca. Istraga je u toku, a policija je raspisala potragu za osumnjičenim.

