Nesreće

OBORIO PEŠAKA PA POBEGAO SA LICA MESTA: Izdata poternica za vozačem iz Surčina

D.K.

13. 09. 2025. u 16:13

TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 8 sati u naselju Surčin, u Vojvođanskoj ulici, u kojoj je povređena žena starosti 65 godina.

ОБОРИО ПЕШАКА ПА ПОБЕГАО СА ЛИЦА МЕСТА: Издата потерница за возачем из Сурчина

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Saobraćajna nezgoda se dogodila kada je vozač automobila marke "pežo", iz nepoznatog razloga, udario pešaka i potom se udaljio sa lica mesta u Surčinu, ne pruživši pomoć povređenoj ženi.

Na lice mesta odmah je izašla policija, koja su obezbedile mesto nezgodei izvršile uviđaj, a svedoci događaja dali su detaljan opis vozila i vozača.

Hitna pomoć je na licu mesta pružila pomoć i žena je prevezena u Urgentni centar, gde je zbrinuta i utvrđeno je da njeno stanje nije životno ugroženo.

U toku je dalja dijagnostika i monitoring njenog zdravstvenog stanja, prenosi Blic. 

U toku je intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku počinioca. Istraga je u toku, a policija je raspisala potragu za osumnjičenim.

(Informer)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)