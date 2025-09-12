"NOVOSTI" SAZNAJU: Pronađeno telo devojke koja se utopila na Novskoj rivijeri

TELO devojke koja se juče utopila na Novskoj rivijeri pronađeno je danas oko 13 časova u hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata.

"Novosti" nezvanično saznaju da je telo trenutno u Cavtatu.

Jake struje odvukle su telo u hrvatske vode, iako su spasioci u Crnoj Gori juče posle podne uočili da pluta na površini mora, zbog velikih talasa nisu mogli prići.

M. M. iz Vrnjačke Banje utopila se juče oko 15 časova kod rta Veslo na Luštici u Crnoj Gori, dok se na jednoj od stena fotografisala sa prijateljicom.

