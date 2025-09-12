Nesreće

SAOBRAĆAJKA NA PUPINOVOM MOSTU: Muškarac sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar

Танјуг

12. 09. 2025. u 07:27

KASNO sinoć dogodila se saobraćajna nezgoda na Pupinovom mostu u smeru iz Zemuna ka Borči.

САОБРАЋАЈКА НА ПУПИНОВОМ МОСТУ: Мушкарац са тешким повредама пребачен у Ургентни центар

Foto: D. N.

Muškarac (45) zadobio je teške traume i prevezen je u Urgentni centar.

Služba Hitne pomoći je tokom noći u Beogradu imala 102 intervencije, od čega 20 na javnom mestu, rečeno je iz službe.

Hitnoj pomoći su se tokom noći najčešće za pomoć i savet javljali hronični bolesnici.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)