Nesreće

SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA KOD SAJMA: Gužva u smeru ka gradu do Ade Ciganlije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 21:45

KOD Beogradskog sajma došlo je do udesa autobusa Javnog gradskog prevoza i automobila zbog čega je saobraćaj u Bulevaru vojvode Mišića u smeru ka centru grada obustavljen.

СУДАР АУТОБУСА И АУТОМОБИЛА КОД САЈМА: Гужва у смеру ка граду до Аде Циганлије

G.Šljivić

Kako javlja reporter Tanjuga prilikom udesa automobil je prešao u drugu kolovoznu traku.

Kolona vozila je do Ade Ciganlija, a policija je izašla na lice mesta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost