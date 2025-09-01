VATROGASCI MORALI DA VADE TELO: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Šida

NA putu Šid-Adaševci došlo je do saobraćajne nesreće oko sedam sati ujutru, u kojoj je poginula jedna osoba.

Prema nezvaničnim informacijama, telo poginule osobe završilo je ispod automobila i morali su da intervenišu vatrogasci kako bi bilo izvučeno.

Telo nastradalog će biti poslato na obdukciju, dok je nadležno tužilaštvo naložilo da se izvrši uviđaj na licu mesta.

(Telegraf)