VATROGASCI MORALI DA VADE TELO: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Šida

01. 09. 2025. u 13:44

NA putu Šid-Adaševci došlo je do saobraćajne nesreće oko sedam sati ujutru, u kojoj je poginula jedna osoba.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema nezvaničnim informacijama, telo poginule osobe završilo je ispod automobila i morali su da intervenišu vatrogasci kako bi bilo izvučeno.

Telo nastradalog će biti poslato na obdukciju, dok je nadležno tužilaštvo naložilo da se izvrši uviđaj na licu mesta.

Podsetimo, na magistralnom putu od Šida ka Adaševcima, rano jutros dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula.

Do saobraćajne nesreće je došlo oko 7.30 časova, kada je automobil sleteo sa puta, iz još neutvrđenog razloga, piše "Republika".

