VATROGASCI MORALI DA VADE TELO: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Šida
NA putu Šid-Adaševci došlo je do saobraćajne nesreće oko sedam sati ujutru, u kojoj je poginula jedna osoba.
Prema nezvaničnim informacijama, telo poginule osobe završilo je ispod automobila i morali su da intervenišu vatrogasci kako bi bilo izvučeno.
Telo nastradalog će biti poslato na obdukciju, dok je nadležno tužilaštvo naložilo da se izvrši uviđaj na licu mesta.
Podsetimo, na magistralnom putu od Šida ka Adaševcima, rano jutros dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula.
Do saobraćajne nesreće je došlo oko 7.30 časova, kada je automobil sleteo sa puta, iz još neutvrđenog razloga, piše "Republika".
Preporučujemo
"PUZALI SU PO ASFALTU, MNOGO SU KRVARILI": Komšije opisuju detalje užasa na Vračaru
31. 08. 2025. u 15:52
UMRO JEDAN OD MLADIĆA IZBODENIH NOŽEM NA VRAČARU: Podlegao povredama u Urgentnom
31. 08. 2025. u 08:16
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)