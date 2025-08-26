OVO JE DEČAK (15) KOJI JE POGINUO NA STAROJ PLANINI: Rođaci i prijatelji se opraštaju od njega (FOTO)

ALEKSINAC je zavijen u crno nakon vesti o tragičnoj pogibiji dečaka starog 15 godina iz tog grada, koji se, okliznuo i pao sa vodopada Tupavica na Staroj planini, u opštini Pirot. Prema pisanju Aleksinčana, koji na društvenim mrežama od juče tuguju i izjavljuju saučešće porodici, reč je o dečaku M.M. (15), koji je ove godine završio osmi razred u Aleksinačkim rudnicima. Reč je o dobrom i uzornom dečaku iz dobre i vredne porodice koji je za neki dan trebalo je da krene u srednju školu.

Aleksinčani se u suzama, opraštaju od dečaka koji je nastradao na Staroj planini.

- Tuga velika. Tek je život bio pred tobom. Ne postoji uteha tvojim roditeljima i tvojim drugovima. Neka te anđeli čuvaju divno dete - napisala je jedna Aleksinčanka na Fejsbuku.

Građani Aleksinca i okolnih mesta izražavaju najdublje saučešće porodici nastradalog dečaka.

"Imali smo druge planove"

- Putuj s anđelima dušo naša-napisala je na Fejsbuku jedna Aleksinčanka uz sliku nastradalog dečaka.

Aleksinčani na društvenim mrežama dele sliku dečaka i potresne poruke.

- Imali smo druge planove. Nije trebalo ovako da se završi-stoji u jednoj od objava na Fejsbuku uz sliku nastradalog dečaka.

U policijskoj upravi u Pirotu potvrđeno je da je maloletni dečak nastradao juče na vodopadu Tupavica u selu Dojkinci. Do nesreće je, kako navode u policiji, došlo prilikom penjanja na stene oko vodopada.

- Maloletni dečak se penjao na stene na vodopadu Tupavica, okliznuo se i udario glavom o stenu i pao u vodu. Roditelji koji su bili prisutni su ga izvukli iz vode i obavestili Hitnu pomoć. Hitna pomoć i policija došli su na lice mesta, ali nažalost, dečak je preminuo - potvrđeno je u PU Pirot.

"Dete se okliznulo i palo"

- Dete koje je u pratnji roditelja boravilo na vodopadu Tupavica na Staroj planini, popevši se ka vrhu vodopada, okliznulo se i palo. U Hitnoj medicinskoj pomoći Pirot, potvrđeno nam je da je, kada je ekipa lekara stigla, mogla samo da konstatuje smrt-objavljeno je na Fejsbuk stranici Televizije Pirot.

- Meštani kažu da je ovaj ishod usledio posle toga što je dete pokušalo da stane na neki od kamena koji je obložen veoma klizavim i muljnim algama. Prema rečima meštana Dojkinaca, na lice mesta izašli su i pripadnici PU Pirot i ekipe Hitne medicinske pomoći - navodi Televizija Pirot.

Vodopad Tupavica na kojem se desila tragedija u kojoj je nastradao dečak jedan je od najlepših i najposećenijih vodopada na Staroj planini. Nalazi se svega 50 metara od puta, što ga čini veoma lako dostupnim pa ga zato obilazi veliki broj turista i zaljubljenika u prirodne lepote.

