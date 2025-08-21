Nesreće

DVE OSOBE TEŠKO, A JEDNA LAKŠE POVREĐENA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se pet saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

21. 08. 2025. u 14:29

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve losobe zadobile teške, a jedna lake telesne povrede.

Foto: S.M.Jovanović

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe teže povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 20. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 308 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 22 vozača i dva vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

