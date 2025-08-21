DVE OSOBE TEŠKO, A JEDNA LAKŠE POVREĐENA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se pet saobraćajnih nesreća
U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve losobe zadobile teške, a jedna lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe teže povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 20. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 308 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 22 vozača i dva vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
