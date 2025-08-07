KROZ NOVI SAD TOTALNO PIJAN ZA VOLANOM: POlicija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 460 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 6. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 460 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 27 vozača i jedno vozilo, a zadržano je šest vozača, po dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, jedna zbog mogućnosti odlaska u inostranstvo, a jedan zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožlju tereti se vozač koji je u Novom Sadu vozio u stanju potpune alkoholisanosti sa više dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, odnosno Grada Novog Sada, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
