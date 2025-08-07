KROZ NOVI SAD TOTALNO PIJAN ZA VOLANOM: POlicija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 460 prekršaja

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 6. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 460 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Foto: S.M.Jovanović

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 27 vozača i jedno vozilo, a zadržano je šest vozača, po dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, jedna zbog mogućnosti odlaska u inostranstvo, a jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožlju tereti se vozač koji je u Novom Sadu vozio u stanju potpune alkoholisanosti sa više dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, odnosno Grada Novog Sada, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.