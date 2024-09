VOZAČ ČUDOM PREŽIVEO, SVI MISLILI DA JE MRTAV: Detalji nesreće sa pružnom prelazu u Vreocima

NA PRUŽNOM prelazu u mestu Vreoci kod Lazarevca sinoć je došlo do jezive nesreće kada je vozač marke "pežo 508" i pored svetlosne signalizacije i drugih saobraćajnih znakova prešao preko pruge i zakucao se u teretni voz.

Foto: Shutterstock/Ilustracija/N. Živanović

Vozač je nekim čudom preživeo, a zadobio je lakše telesne povrede, iako su vatrogasci-spasioci satima morali da seku lim da ga izvuku iz smrskanog automobila.

- Na delu pružnog prelaza gde se dogodila nesreća postoji svetlosna signalizacija, kao i znak "Stop", dok rampe nema. Do nesreće je, navodno, došlo kada se teretni voz vraćao sa istovara i bio je prazan. Njegova brzina kretanja je izuzetno spora i ne prelazi 20 kilometara na čas. Iz za sada nepoznatog razloga vozač "pežoa" nije stao pre pružnog prelaza nego je samo nastavio pravo i tako je došlo do sudara - kaže izvor i dodaje da je scena bila jeziva: - Bilo je nekoliko očevidaca koji su videli kako je došlo do sudara.

Od siline udarca kola su potpuno smrskana sa prednje strane. Svako ko je video auto mislio je da čovek nije živ, ali je on pukom srećom bio svestan kada je došla policija, vatrogasci i lekari Hitne pomoći. Kako dodaje izvor, nesreća se navodno, dogodila i naočigled radnika koji je bio tu i regulisao pružni prelaz. - Nakon što je vozač automobila uspešno spasen iz olupine, sanitetom je transportovan u bolnicu. Uviđaj je trajao satima, a istragu vodi nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu - zaključuje izvor.

(Kurir)

