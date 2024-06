"NEMA POVREĐENIH U POŽARU NA NOVOM BEOGRADU": Načelnik Sektora za vanredne situacije o incidentu

JUTROS oko 6 sati veliki požar izbio je u Bulevaru maršala Tolbuhina na Novom Beogradu. Plamen je zahvatio ugostiteljski objekat smešten u prizemlju stambene zgrade, a vatra se brzo proširila i na spratove zgrade.

Foto: Lj.P.

Na lice mesta stigla su 22 vatrogasca sa sedam vozila, koji su se borili sa vatrom koja se proširila do sedmog sprata. Požar je uništio kafić, terase i stanove na prvim spratovima, ostavljajući iza sebe popucala stakla i oštećene fasade.

Radnica iz susednog salona ispričala je da je jutros, pri otvaranju lokala, osetila jak dim. Kada je izašla da proveri šta se dešava, zatekla je vatru koja je brzo gutala kafić i širila se na okolne stanove i vozila. "Vatrogasci su stigli za manje od četiri minuta, ali je plamen već zahvatio ceo objekat," rekla je ona.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić dao je izjavu za Kurir televiziju, pružajući dodatne informacije o incidentu.

- Što se tiče uzroka požara, nakon likvidacije požara, pripadnici MUP-a, nadležne linije će pristupiti uviđaju i nakon toga ćemo moći nešto više reći o samom uzroku požara. Ono što je promenjeno u odnosu na pre nekoliko trenutaka, jeste da su naše ekipe proverile sve stanove i dakle nema povređenih i stradalih. Ostao je još jedan stan na vrhu zgrade, međutim, prema svemu onome što naše ekipe vide, nema stradalih i povređenih i to je u ovom slučaju najvažnije. Zahvalio bih se i čestitao vatrogascima, spasiocima Beograda. Za manje od četiri minuta su stigli na lice mesta. Kafić od koga se pretpostavlja da je krenuo uzrok je već bio u razgorenoj fazi. Požar u tom kafiću je bio u razgorenoj fazi, tako da brzom intervencijom 27 pripadnika i 9 vozila, možemo da kažemo da je ovaj nemio događaj završen bez žrtava i bez stradalih, što je najvažnije u našem poslu - istakao je Čaušić i dodao:

- Pretpostavljamo da je preko fasade došlo do požara na spratovima iznad, odnosno vatra je zahvatila stanove na višim etažama. Međutim, kao što sam rekao, pretragom koja traje maltene od prvog trenutka kada su naše ekipe stigle, za sada nema ni stradalih ni povređenih. Ostao je još jedan stan, možda je i on već proveren u ovom momentu, i to na gornjoj etaži, tako da smatramo da nema stradalih i povređenih lica.

