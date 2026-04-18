Krvavi obračun u Mirijevu: Upucan radnik kladionice

SUDSKI izvršitelj, konačno je, prvi put, ali gotovo simbolično, popisao stvari u kući u kojoj živi bivši policajac Policijske uprave Beograd, koji je osuđen zbog toga što je Vladimiru Mitriću, dopisniku "Večernjih novosti" iz Loznice, 12. septembra 2005. godine, u ulazu zgrade u kojoj je živeo, naneo teške telesne povrede, i zašta je osuđen, pravosnažno, na godinu dana zatvora. Kaznu, ipak, nije morao do kraja da izdrži, jer je bio obuhvaćen abolicijom tadašnjeg predsednika Republike Srbije, a dopisniku "Novosti" i državi nije izmirio ni dinar za sudske troškove po osnovu četiri pravosnažne presude.