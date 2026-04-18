Hapšenja i istraga

Brutalno nasilje u Obrenovcu: Palicom i čekićem napao muškarca, pa mu pretio smrću

V.N.

18. 04. 2026. u 15:09

L. T. (21) uhapšen je u ponedeljak u dva sata posle ponoći jer je pijan ispred splava u Obrenovcu pretukao S. S. (52), prenose mediji.

Брутално насиље у Обреновцу: Палицом и чекићем напао мушкарца, па му претио смрћу

FOTO: Lj.P.

Mladić, koji je bio u vidno alkoholisanom stanju, ispred splava je S. S. više puta uradio u glavu i telo teleskopskom palicom, prenose mediji.

On je muškarcu takođe pretio smrću i rekao mu da će da mu "siluje ženu i decu". 

Nakon napada L. T. je otišao od splava do svog automobila iz kog je uzeo čekić kojim je gađao S. S. i pogodio ga u levu ruku, a potom je pobegao sa lica mesta.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da bude priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, a na teret mu je stavljeno krivično delo laka telesna povreda.

(Telegraf)

Izvesna samo nepravda: Još traje pokušaj dopisnika Novosti iz Loznice da naplati sudske troškove od napadača
Izvesna samo nepravda: Još traje pokušaj dopisnika "Novosti" iz Loznice da naplati sudske troškove od napadača

SUDSKI izvršitelj, konačno je, prvi put, ali gotovo simbolično, popisao stvari u kući u kojoj živi bivši policajac Policijske uprave Beograd, koji je osuđen zbog toga što je Vladimiru Mitriću, dopisniku "Večernjih novosti" iz Loznice, 12. septembra 2005. godine, u ulazu zgrade u kojoj je živeo, naneo teške telesne povrede, i zašta je osuđen, pravosnažno, na godinu dana zatvora. Kaznu, ipak, nije morao do kraja da izdrži, jer je bio obuhvaćen abolicijom tadašnjeg predsednika Republike Srbije, a dopisniku "Novosti" i državi nije izmirio ni dinar za sudske troškove po osnovu četiri pravosnažne presude.

17. 04. 2026. u 21:40

