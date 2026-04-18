Brutalno nasilje u Obrenovcu: Palicom i čekićem napao muškarca, pa mu pretio smrću
L. T. (21) uhapšen je u ponedeljak u dva sata posle ponoći jer je pijan ispred splava u Obrenovcu pretukao S. S. (52), prenose mediji.
Mladić, koji je bio u vidno alkoholisanom stanju, ispred splava je S. S. više puta uradio u glavu i telo teleskopskom palicom, prenose mediji.
On je muškarcu takođe pretio smrću i rekao mu da će da mu "siluje ženu i decu".
Nakon napada L. T. je otišao od splava do svog automobila iz kog je uzeo čekić kojim je gađao S. S. i pogodio ga u levu ruku, a potom je pobegao sa lica mesta.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da bude priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, a na teret mu je stavljeno krivično delo laka telesna povreda.
(Telegraf)
Preporučujemo
Komentari (0)