UHAPŠENI NAPADAČI NA SINA SNEŽANE ĐURIŠIĆ: Evo ko su osumnjičeni za prebijanje Marka Gvozdenovića

MARKO Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, pretučen je pre dva dana u stanu na Vračaru, a napadači su danas uhapšeni.

Foto: Fejsbuk

Saopštenje Prvog osnovnog javnog tužilaštva prenosimo u celosti:

- Povodom napada na M.G.(46) koji se dogodio u Beogradu, na teritoriji GO Vračar, dana 15.02.2026. godine dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, u odnosu na Z.L. (1973) i L.S. (2000) zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika, kao i druga krivična dela. U navedenom roku, osumnjičeni će biti saslušani, nakon čega će se tužilaštvo detaljnije oglasiti.

Praznična noć na Vračaru pretvorila se u krvavi obračun kada je, za sada nepoznati muškarac, brutalno pretukao Marka Gvozdenovića, sina poznate pevačice Snežane Đurišić. Incident se dogodio u jednom stanu, a Gvozdenović je zbog težine povreda odmah prebačen u bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama, Marko Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije.