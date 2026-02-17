DANIČIĆ I GAČEVIĆ PRUŽALI ŽESTOK OTPOR PRILIKOM HAPŠENJA: Osumnjičenog za ubistvo Stefana Savića privode u tužilaštvo

MARKA Daničić (25), osumnjičenoga za teško ubistvo MMA borca Stefana Savića (23), privode u tužilaštvo na saslušanje.

Foto: Privatna arhiva

Njega je locirao i uhapsio Tim za potrage Uprave za tehniku MUP Srbije, koji je poslednjih godina mnoge begunce smestio iza rešetaka. Zahvaljujući ovim policijskim službenicima u Španiji je pronađen i drugi osumnjičeni za Savićevo ubistvo - Vasilije Gačević (25), na čije se izručenje čeka.

Za obojicom je Srbija bila izdala crvenu Interpolovu poternicu zbog sumnje da su počinili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju. Za ov akrivična dela je propisana kazna do 40 godina zatvora.

Daničić je uhapšen sinoć u kući svog oca u Grockoj. Utvrđeno je da je na teritoriju Srbije ušao iz Hrvatske 10. februara ove godine i da se krio u Beogradu - do trenutka hapšenja. Za prelazak granice je koristio ličnu kartu svog rođenog brata D.D., koja je izdata u Hrvatskoj.

Sinoćno hapšenje je nastavak iste akcije kada su policijski službenici Odseka za ciljane potrage - FAST tima Srbije u intenzivnoj i dugotrajnoj saradnji sa FAST timovima Francuske, Rumunije, Mađarske i Španije locirali i uhapsili Gačevića u januaru, u Barseloni za isto delo.

Savić, MMA borac i reprezentativac Srbije, ubijen je ispred jednog kluba na Dorćolu u noći između 24. i 25. februara 2024. godine. Zločin su zabeležile i kamere za video nadzor sa okolnih objekata. On je izboden na smrt noževima. Vidi se trenutak kako dvojica napadača trče za Savićem,koji skreće u Dunavsku ulicu, sustižu ga, opkoljavaju, tuku i šutiraju nogama, a onda krvnički ubadaju noževima. Napad je trajao 30 sekundi.

Do dolaska ekipe Hitne pomoći Savić je davao znake života, pa je prevezen u bolnicu. Uprkos borbi lekara umro je sat vremena kasnije u Urgentnom centru.

Foto "Informer" Mesto zločina

- Marko Daničić i Vasilije Gačević su 25. februara došli do ugostiteljskog objekta gde je, nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, Vasilije Gačević izvukao nož. Stefan Savić je počeo da beži, ali su ga osumnjičeni sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim Vasilije Gačević zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo - navodeno je blo u saopštenju.

Slučajni prolaznik Stefan Marković (22), pokušao je da zaštiti Savića, ali je i on zadobio ubod nožem u grudi. Njega je prijatelj stavio u automboil i odvezao u bolnicu, dok je usput policiji javio šta se dogodilo. Stefan Marković teško je ranjen, ali je uspeo da se oporavi.

Obojica pružali otpor

OBOJICA osumnjičenih su, kako saznajemo, bili izuzetno agresivni i pružali su žestok otpor prilikom hapšenja. Posebno Vasilije Gačević,koji je čak pokušao da pobegne policiji, u jednom trenutku se i otrgao, ali je ubrzo savladan.

I Daničić je pružao otpor, ali su mu ubrzo stavljene lisice. Interesantno je da je menjao lični opis kako bi bio sličniji bratu, čija je dokumenta koristio.