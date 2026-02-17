OVO NAM JE PROMAKLO! Pogledajte dobro od sedme sekunde i videćete ko predvodi napad na mitropolita (VIDEO)
Funkcionerka Demokratske stranke i blokaderka Biljana Stojković predvodila je sinoćni napad na Maticu srpsku u Novom Sadu, pišu mediji.
Kako se može videti na video-snimku, Stojković je bila među predvodnicima haosa u Novom Sadu.
Prema pisanju medija, ona je organizovala napad na mitropolita i na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Detaljnije o tome možete pogledati u video-snimku ispod.
