ISPLIVAO SNIMAK: Izvršilac pokušaja atentata na ruskog generala uhapšen u Dubaiju (VIDEO)
IZVRŠILAC pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, pritvoren je u UAE, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.
- Uz pomoć partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ruski državljanin Ljubomir Korba, rođen 1960. godine, koji je bio neposredni izvršilac zločina, pritvoren je u Dubaiju i predat ruskoj strani - navela je obaveštajna agencija.
Njegovi saučesnici bili su Rusi Viktor Vasin i Zinaida Serebrickaja. Prvi je pritvoren u Moskvi, dok je drugi pobegao u Ukrajinu. Potraga za organizatorima zločina se nastavlja.
(RIA Novosti)
BONUS VIDEO:
Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila u Beogradu | Požar u ulici Marije Bursać
Preporučujemo
ŽEŠĆI NEMIRI U SOLUNU: Uhapšeno više od 300 ljudi (FOTO)
07. 02. 2026. u 16:25
SPREČENA LIKVIDACIJA U POSLEDNjI ČAS: U Novom Pazaru uhapšene dve osobe
07. 02. 2026. u 16:16
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)