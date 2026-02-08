ISPLIVAO SNIMAK: Izvršilac pokušaja atentata na ruskog generala uhapšen u Dubaiju (VIDEO)

IZVRŠILAC pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, pritvoren je u UAE, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.

Foto: Printscreen/FSB.ru

- Uz pomoć partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ruski državljanin Ljubomir Korba, rođen 1960. godine, koji je bio neposredni izvršilac zločina, pritvoren je u Dubaiju i predat ruskoj strani - navela je obaveštajna agencija.



Njegovi saučesnici bili su Rusi Viktor Vasin i Zinaida Serebrickaja. Prvi je pritvoren u Moskvi, dok je drugi pobegao u Ukrajinu. Potraga za organizatorima zločina se nastavlja.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO:

Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila u Beogradu | Požar u ulici Marije Bursać