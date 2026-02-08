SVE ELITNE JEDINICE MUP-A NA NOGAMA: UKP i SAJ spasili Daniela Kajmakoskog iz ruku naoružanih otmičara

OPERATIVCI UKP-a i PU za grad Beograd, uz podršku SAJ-a, Žandarmerije, SSK-a, SBPTE-a, USP-a, UZT-a i Policijske brigade, spasili su sinoć pevača Daniela Kajmakoskog (43) iz ruku otmičara.

Angažovane sve službe bezbednosti, Foto Arhiva

Nakon dramatične potere od Beton hale do Rume i udesa u kojem je vozilo uništeno, policija je oslobodila vezanog umetnika, dok se za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 evra otkupa uz pretnje porodici pevača, traga uz pomoć termovizije i službenih pasa.

Nakon filmske potere i udesa kod Rume, otmičari su pobegli, dok je umetnik pronađen nepovređen.

Drama je počela sat vremena nakon ponoći u Karađorđevoj ulici, kada su dvojica napadača uz pretnju nožem savladala i vezala Kajmakoskog u njegovom vozilu.

Operativci UKP-a locirali su automobil i pokušali presretanje kod Brankovog mosta, ali su osumnjičeni naglo ubrzali ka autoputu u smeru ka Šidu.

Foto: Youtube/ Eurovision Song Contest

Tokom potere, otmičari su pevaču držali pištolj uperen u glavu, zahtevajući isplatu od 20.000 evra i preteći smrću njegovoj supruzi i deci. Akcija je kulminirala kod isključenja za Rumu, gde je vozilo sa otmičarima, pod pritiskom policije, udarilo u bankinu.

Iako su izvršioci uspeli da pobegnu u obližnje atare, pripadnici UKP-a su u vozilu zatekli vezanog pevača koji je prošao bez težih povreda.

U toku je opsežna potraga za beguncima u koju su uključeni SAJ, Žandarmerija i termovizijska oprema.

(Telegraf)