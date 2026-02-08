HRVATI NA ISTOM ZADATKU SA BLOKADERIMA: Sramno napali Vučića da je lično zatvorio kafić u Velikoj Plani

HRVATSKI mediji su se po ko zna koji put udružili sa blokaderima ne bi li udarili na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo jasan dokaz do kojih granica ide njihova bolest jer sada gotovo tvrde da im Vučić lično zatvara kafiće.

Foto: Instagram printskrin

Naime, u tekstu na portalu Slobodne dalmacije se navodi kako je vlasnik ugostiteljskih objekata iz Velike Plane Nikola Arsić u više navrata za blokaderski portal Nova.rs pričao da već mesecima trpi navodne “institucionalne pritiske” zbog javne podrške blokaderskim protestima protiv vlasti.

Arsić je na najsramniji način tvrdio da su mu nakon početka protesta inspekcije gotovo svakog vikenda dolazile u lokale, isključivale muziku i detaljno proveravale radno vreme, što je na kraju završilo zatvaranjem dvaju objekata.

U komentarima se na najeziviji mogući način navodi da je sam predsednik Srbije, kako kažu "koji se meša u sve", to naredio. A ako ne on, onda sigurno neko u njegovo ime.

Bez ikakvih dokaza Arsić se buni kako se zakon ne primenjuje na druge objekte koji navodno isto krše zakon.

- Uznemiren sam i ogorčen zbog nepravde koja se kontinuirano provodi prema mojim kolegama, ali i prema meni. Učestali dolasci komunalne inspekcije, gotovo svakog vikenda, i to u razdobljima kada je u lokalu najveća posećenost i kada se održavaju događaji, ne mogu se smatrati slučajnima. Takvim postupanjem direktno se narušava rad ugostiteljskih objekata, gosti se prisiljavaju da napuste lokal, a nama se nanosi ozbiljna finansijska šteta i ugrožava egzistencija. Smatram da ovakva praksa predstavlja selektivan pristup i pritisak, umesto zakonitog i ravnopravnog postupanja prema svima, kako to nalažu principi pravne države - napisao je Arsić na Instagramu.

Sve to je prenela Slobodna Dalmacija uz komentar da ga podrška može koštati egzistencije u Vučićevoj Srbiji?!

Foto: Printskrin

Sve ovo je jasan dokaz do kojih monstruoznih granica su blokaderi spremni da idu. Bez i malo trunke stida i srama oni su se sa hrvatskim medijima udružili u jezivom i brutalnom napadu na predsednika Vučića.

Optužiti predsednika jedne države da je lično uticao na zatvaranje kafića u Velikoj Plani je bez preterivanja, ravno ludilu, ali to su blokaderi.

Vučić: Dnevno preko 100 tekstova protiv mene

Ova saga je samo nastavak hajke iz Hrvatske, u kojoj se najviše istakao hrvatski novinar Domagoj Margetić koji je pustio laž u umešanosti Vučića u Sarajevo Safari.

O napadima iz Hrvatske nedavno je govorio i Vučić, istakavši da Hrvati dnevno imaju preko 100 tekstova protiv njega.

- Ogroman broj ljudi je prisustvovao Tompsonu. Mislim da je dovoljno da pogledate medijsku scenu Hrvatske gde dnevno imate stotine tekstova protiv mene. Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Nije ovo nastalo ni iz čega. Nema toga iz bića ako nije podstaknuto nečim drugim. Srbi više nisu nikakav remetilački faktor niti problem. Izabrali su Piculu, sve drugo mogu da kontrolišu. Srbija ne samo da nije uništena. Mi smo Hrvatima sve prodali. Nadam se da će neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će u budućnosti naši odnosi s Hrvatima morati da budu bolji, šta god ja intimno osećao, a zna se da nisam veliki pobornik njihove politike, ali razumem da ćemo morati imati bolje odnose. Ja sam predsednik Srbije, meni nije dozvoljeno da uđem na Jasenovac - rekao je Vučić u novembru.