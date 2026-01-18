NAORUŽAN UPAO U TRI RADNJE: Policija u poteri za "fantomom" koji je izveo seriju pljački na Paliluli
BEOGRADSKA policija traga za muškarcem koji je sinoć izveo filmsku seriju pljački u naselju Palilula, ostavljajući radnike u potpunom šoku.
Sve je počelo oko 19 časova, u vreme kada su prodavnice pune ljudi. U sumanutom pohodu koji je trajao svega nekoliko minuta, maskirani napadač je, prema informacijama do kojih smo došli, sa pištoljem u ruci upadao iz objekta u objekat.
"Kao na filmu: Upadne, otme pare i nestane u mraku"
Scenarij je u svakoj radnji bio identičan - razbojnik uleće unutra, repetira oružje i zahteva sav novac iz kase. Radnici, suočeni sa cevi uperenom u njih, nisu imali izbora. Kase su ispražnjene do poslednjeg dinara, a napadač je nestajao brže nego što je dolazio.
- Brzina kojom je prelazio sa jedne lokacije na drugu je prosto neverovatna. Zbog toga postoji ozbiljna sumnja da je imao pomagača koji ga je čekao u upaljenom automobilu. Čim bi ovaj izleteo sa plenom, vozač bi dodavao gas - otkriva izvor za medije.
Svedoci prebledeli: "Isti je, on je bio!"
Iako je vladao potpuni haos, radnici iz sve tri opljačkane radnje dali su identičan opis. Strah i neverica vladaju među zaposlenima na Paliluli, jer je očigledno da je reč o osobi koja ne preza ni od čega. Srećom, u ovom oružanom piru niko nije povređen, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.
Inspektori češljaju teren i skidaju snimke sa svih mogućih nadzornih kamera.
Svedoci se saslušavaju kako bi se sklopio mozaik kretanja ovog opasnog dvojca.
Tužilaštvo je alarmirano, a potraga za "fantomom sa Palilule" ne prestaje.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
UŽASNA SCENA NA BENZINSKOJ PUMPI KOD ZMAJA: Radnica pronašla telo muškarca na parkingu
18. 01. 2026. u 16:16
ZALETEO SE KOLIMA PA POKOSIO MLADIĆA: Udarao i druge automobile kod Trga Republike
18. 01. 2026. u 15:41
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)