ORUŽANA PLJAČKA U CENTRU BEOGRADA: Oduzeo novac uz pretnju vatrenim oružjem - Policija odmah reagovala

Ana Đokić

16. 01. 2026. u 21:07

U PRODAVNICI u Ruzveltovoj ulici večeras oko 18.45 časova došlo je do razbojništva.

Z. Grumić

Jedan izvršilac je, uz pretnju vatrenim oružjem, od radnika oduzeo novac, a zatim ih primorao da mu otvore zadnji ulaz objekta, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

U incidentu nije bilo povređenih. Policija je na terenu i u toku je rad na rasvetljavanju slučaja.

(Kurir.rs)

