ORUŽANA PLJAČKA U CENTRU BEOGRADA: Oduzeo novac uz pretnju vatrenim oružjem - Policija odmah reagovala
U PRODAVNICI u Ruzveltovoj ulici večeras oko 18.45 časova došlo je do razbojništva.
Jedan izvršilac je, uz pretnju vatrenim oružjem, od radnika oduzeo novac, a zatim ih primorao da mu otvore zadnji ulaz objekta, nakon čega se udaljio sa lica mesta.
U incidentu nije bilo povređenih. Policija je na terenu i u toku je rad na rasvetljavanju slučaja.
