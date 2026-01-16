ZLOSTAVLJAO I SEKAO ŽENU: Pokrenuta istraga za pokušaj teškog ubistva u Obrenovcu

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Vuka M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. oktobra 2025. godine u Obrenovcu oko 4 časa pokušao da ubije bivšu vanbračnu partnerku, koju je prethodno zlostavljao i sa kojom ima zajedničko maloletno dete.

D.Pozderović

Naredbom o sprovođenju istrage on se tereti za pokušaj teškog ubistva, a na saslušanju se branio ćutanjem. Nalazi se u pritvoru, koji mu je već bio određen u drugom postupku.

Postoje osnovi sumnje da je Vuk M. 20. oktobra 2025. godine oko 23:30 časova došao do kuće u kojoj je boravila oštećena sa zajedničkim maloletnim detetom i detetom svoje kume, pa dok su deca spavala, on je u kuću ušao nasilnim putem kroz balkonska vrata, držaći pištolj u ruci.

Tada je rekao oštećenoj "da će je ubiti, da će joj prosuti mozak", sve vreme držeći pištolj na njenom potiljku, pa ju je čupao za kosu, dok je ona molila da to ne radi i pokušavala da ga smiri.

Nakon toga je okrivljeni izvadio metke iz pištolja i zahtevao od oštećene da otključa mobili telefon, držeći kuhinjski nož u ruci i preteći joj da će joj odseći prst, a onda je od oštećene, preteći joj nožem, zahtevao da imaju seksualni odnos, a potom i da legnu pored zajedničkog maloletnog deteta.

Kada je oštećena tražila da popije vodu, on joj nije dozvolio, već je počeo nasilno da je gura i ponovo preti da će je ubiti. Nakon toga je odveo u kupatilo i ugurao u tuš kabinu, pa je počeo da je seče nožem po vratu i levom obrazu, a zatim i da je ubada u vrat i bradu.

Ona je za to vreme plakala i molila ga da prestane, a osumnjičeni je od nje zahtevao da ćuti, nastavljajući da izgovara pretnje.

Kada je Vuk M. čuo maloletno dete, izašao je iz kupatila i zatvorio je vrata, pa je oštećena izvadila nož iz svog vrata, koji je tu ostao od poslednjeg uboda, bacila je nož na pod, popela se na vc šolju i iskočila kroz prozor na kupatilu, a potom je pobegla.

Nekoliko sati kasnije Vuk. M je uhapšen.