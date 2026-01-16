UHAPŠEN SA OKO 300 GRAMA KOKAINA: Leskovčanin osumnjičen za prodaju droge
POLICIJA je u Leskovcu uhapsila S.V.(43) iz Mrštana, sela u okolini ovog grada, kod koga je pronašla tri paketa sa skoro 300 grama kokaina.
On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu mu je odredio pritvor do 30 dana.
- Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni 14. januara ove godine, oko 15.30 časova, u Donjem Krajincu, ispred jedne kuće, neovlašćeno držao radi prodaje opojnu drogu kokain, neto mase 299,8 grama – navedeno je u saopštenju suda.
Osnov za određivanje pritvora je postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, što može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, i to što su način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti.
