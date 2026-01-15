GRUZINI PLJAČKALI U KRALJEVU: Pripadnici MUP uhapsili dvojicu stranih državljana

Efikasnom akcijom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su državljane Gruzije T.M.(47) i A.S. (42) zbog sumnje da su na području grada na Ibru počinili produženo krivično delo krađa u saizvršilaštvu, dok se A.S. tereti i za krivično delo falsifikovanje isprave.

G.Šljivić

Gruzini se sumnjiče da su 9. januara iz jednog vozila ukrali torbicu sa novcem, ličnim dokumentima i mobilni telefon, kao i da su 13. januara iz drugog vozila takođe ukrali mobilni telefon, a iz trgovinske radnje patike.

Pregledom vozila koje koriste osumnjičeni pronađena je veća količina raznih predmeta ukradenih u prethodnom periodu na području više gradova, a kod A.S. pronađena su i lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.