VOZAČ „BMV“ OSTAJE IZA REŠETAKA:Produžen pritvor Beograđaninu Andriji S. (25) osumnjičenom za saobraćajku u Novom Sadu u kojoj je poginuo tak

VOZAČU „bmv“ Andriji S. (25) iz Beograda, osumnjičenom za tešku saobraćajnu nesreću u centru Novog Sada, prvog dana decembra, produžen je pritvor, koji može trajati do 31. januara 2026. godine.

Ovaj dvadesetpetogodišnjak se tereti za teško protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od pet do 15 godina.

U saobraćajnoj nesreći u centru Novog Sada, kada je „bmv“ direktno udario u taksi vozilo, teške povrede zadobio je vozač taksija Božo Kuzmanović (53) iz Kaća, kojima je u bolnici nekoliko sati kasnije podlegao,dok su tri putnice u njegovom vozilu teško povređene.

Osumnjičeni Andrija S., kako saznajemo, posle hapšenja, na saslušanju pred Višim javnim tužiocem, nije izneo svoju odbranu, jer je, kako nezvanično saznajemo, izjavio da je pod stresom i u šoku zbog nesreće za koju se sumnjiči i pogibije taksiste, i teško povređene tri devojke.

Sudar dva vozila, pojedini građani koji su se tog momenta zatekli u Jevrejskoj ulici, opisali su da je „puklo bomba“, i dva gotovo „zgužvana“ automobila, onaj kojim je upravljao Andrija S. i taksi vozilo za čijim volanom je bio Boro Kuzmanović (53) iz Kaća, koji je nekoliko sati kasnije podlegao povredama i tri teško povređene putnice, ledila je krv u žilama Novosađana koji su se tog momenta zatekli u pomenutoj ulici.

Pojedini građani su, posle nesreće svedočili da su videli zeleni „bmv“, kako još od semafora velikom brzinom dolazi u Jevrejsku ulicu, koja važi za jednu od „sporojih“, krećući se prema raskrsnici Futoške ulice i Bulevara oslobođenja. Pretpostavka je da je zbog velike brzine, ali i magle i vlažnog kolovoza te večeri, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi vozilo.

Među okupljenima je bilo i onih koji su iste večeri pominjali da već izvesno vreme viđaju taj „bmv“ kako velikom brzinom vozi novosadskim ulicama. A, već sutradan, društvenim mrežama je počeo da kruži snimak.

Na jednom od njih, snimljenom u subotu uveče, dakle, dva dana pre tragične saobraćajne nesreće, vidi se ovaj zeleni „bmv“ i jedan beli auto, kako se, verovatno trkaju, i velikom brzinom prolaze kroz raskrsnicu bulevara kralja Petra Prvog i Oslobođenja. Začuđeni zaglušujućum bukom, građani su zastali pred ovim prizorom, a neko od njih je uspeo i da snimi.

- Već neko vreme se među taksistima, ali i drugim vozačima, pominjala bahata vožnja zelenog „bmv“ - kazao je tada jedan Novosađanin. - Kada bi ga videli, ljudi su komentarisali, ali na žalost, ništa nije preduzeto da se spreči takva vožnja, i dogodila se tragedija. Taksista je stradao na pravdi Boga, a tri devojke su teško povređene.

Tragična pogobija Bora Kuzmanovića, koji je deceniju i po taksirajući novosadskim ulicama zarađivao hleb, duboko je potresla sve. Njegovu suprugu Nadu i najbliže, najviše. Kolege, poznanici i prijatelji, još ne mogu da poveruju da ga više nema.

- Bio je duša od čoveka – kaže jedan taksistin poznaik iz Kaća. - Ovde je izbegao za vreme rata, radio je svakakve poslove, sa suprugom se skućio u Kaću, i nameravao je da ostavi taksiranje i da se potpuno posveti sopstvenom poslu, servisiranju i popravkama motora, kosačica, trimera. Napravio je i radionicu, ali zla sudbina je sve prekinula. Boro je sahranjen u rodnom selu Tomine kod Sanskog Mosta.

NIJE NI PRIŠAO

NA snimku, koji je takođe kružii tada društvenim mrežama, moglo se videti, da je vozač „bmv“ osumnjičen za saobraćajnu nesreću, izašao iz kola, a zatim je ponovo prišao vozilu, iz kog je uzeo mobilni telefon i jaknu. Taksi vozilu, u kom su pored vozača, bile još tri devojke putnice, nije ni prišao, već je šetao po kolovozu.

- Ljudski bi bilo da je odmah došao do taksija, proveri u kakvom su stanju i bar pokuša da im pomogne – kaže jedan od očevidaca nesreće u Jevrejskoj ulici. - Toliko odsustvo empatije i saosećanja zabrinjava.