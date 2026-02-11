"KAVČANI" PLANIRALI LIKVIDACIJE VISOKIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA: U Beograd doneli snajper, silikonske maske i eksploziv
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu i UKP u velikoj akciji sprečili likvidacije koje je planirala organizovana kriminalna grupa
Trojica pripadnika kavačkog klana koja su uhapšena noćas u Beogradu sa ogromnom količinom kokaina, oružja i eksploziva, kako se sumnja, planirali su u Srbiji likvidacije visokih državnih funkcionera, saznaje Kurir.
Podsetimo, u velikoj akciji UKP-a i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zaplenjeno je osam kilograma kokaina, manja količina marihuane, dva kilograma eksploziva, snajper sa optičkim nišanom.
- Zaplenjen je snajper sa optičkim nišanom, ručni raketni bacač, pet granata, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, dva kilograma eksploziva, dve silikonske maske, ali i kriptovani telefoni, radio-stanice, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svetla - otkriva izvor Kurira šta je sve zaplenjeno.
Tokom pretresa, pronađena je i veća količina novca.
Kako izvor Kurira otkriva, istraga UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu počela je posle dobijanja operativnih podataka da je su na teritoriju Srbije ušla dvojica snajperista koji planira likvidacije.
- Operativne informacije da se na teritoriji naše države planira ubistvo i da iz svega stoji organizovana kriminalna grupa odmah su pokrenule istražitelje, koji su nekoliko meseci prikupljali informacije i dokaze, koji su rezultirali velikom akcijom koja je noćas uspešno završena hapšenjem troje pripadnika kavačkog klana u Beogradu. Iako je od prvog dana bilo jasno da iza svega stoji kriminalni klan, istragu nije vodilo niti se u nju uopšte uključivalo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal već Više javno tužilaštvo u Beogradu - otkriva izvor Kurira.
Naš izvor dodaje da je ovo veliki uspeh i da je rezultat ozbiljnog rada na terenu koji je trajao nekoliko meseci.
- Da je opasnost koja je pretila bila ozbiljna najbolje svedoči količina kokaina koji je pronađen, ali i silikonske maske koje pripadnici kriminalnih klanova koriste za likvidacije, količina eksploziva ali i snajper sa optičkim nišanom. Kriptovani telefoni biće poslati na veštačenje - otkriva izvor Kurira.
