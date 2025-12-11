POZNATO KO JE UPUCAN U OBRENOVCU: Hitno prevezen u bolnicu, napadač u bekstvu
Oko 12.30 sati u Obrenovcu je došlo do pucnjave kada je napadač upucao muškarca (28), koji je bio u društvu ekstremiste Filipa Radovanovića (28) u restoranu, prenosi "Blic".
Muškarac koji je bio u društvu ekstremiste Filipa Radovanovića je, nakon što je upucan u Obrenovcu, prevezen u Urgentni centar.
Navodno je do pucnjave došlo zbog sukoba oko paarking mesta.
Podsetimo, pucnjava se dogodila ispred restorana, a policija traga za počiniocem.
(Blic)
BONUS VIDEO:
PUCNjAVA U ZEMUNU: Ranjeno više osoba
