Naši predlozi: "Tip" - tiket za ponedeljak
Za početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
16.00 Čelsi - Notingem forest 1 (1.75)
21.00 Sevilja - Real Sosijedad 1X (1.42)
Ukupna kvota: 4.10
Čelsi je u veoma lošoj formi, ali promena trenera je malo podigla ekipu što se videlo trijumfom u FA kupu, danas igraju kući i potrebna im je pobeda da se vrate u borbu za Evropu i verujemo da će je ostvariti.
Siti se bori za titulu, mora slaviti na "Hil Dikinsonu", a dodajemo i golove pošto gol-razlika može biti odlučujuća stavka u bici sa Arsenalom.
Sevilji gori pod nogama, u zoni je ispadanja i očekujemo da na svom terenu odigra dobro protiv Sosijedada koji je već obezbedio Evropu osvajanjem Kupa kralja.
