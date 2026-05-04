Naši predlozi: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

04. 05. 2026. u 06:53

Za početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

Ponedeljak

16.00 Čelsi - Notingem forest 1 (1.75)

21.00 Everton - Mančester siti 2&2+ (1.65)
21.00 Sevilja - Real Sosijedad 1X (1.42)

Ukupna kvota: 4.10

Čelsi je u veoma lošoj formi, ali promena trenera je malo podigla ekipu što se videlo trijumfom u FA kupu, danas igraju kući i potrebna im je pobeda da se vrate u borbu za Evropu i verujemo da će je ostvariti.

Siti se bori za titulu, mora slaviti na "Hil Dikinsonu", a dodajemo i golove pošto gol-razlika može biti odlučujuća stavka u bici sa Arsenalom.

Sevilji gori pod nogama, u zoni je ispadanja i očekujemo da na svom terenu odigra dobro protiv Sosijedada koji je već obezbedio Evropu osvajanjem Kupa kralja.

Iran je jutros bio zapanjen, a sada je Tramp u šoku! Ovo uopšte nije očekivao
Dok još traje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina. Ali i Kanada - koja je priredila pravi skandal.

