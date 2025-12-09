ŠAPČANIN UHAPŠEN KOD JAGODINE: Policija zaplenila 500 kilograma rezanog duvana
JAGODINSKA policija u saradnji sa Upravom carina uhapsila je 38-godišnjeg M. A. iz okoline Šapca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Policija je osumnjičenog zaustavila na auto-putu kod Jagodine i u kombi vozilu „fijat“ pronašla i zaplenila oko 500 kilograma rezanog duvana čija je vrednost procenjena na 1.750.000 dinara.
Šapčaninu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini.
