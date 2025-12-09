Hapšenja i istraga

ŠAPČANIN UHAPŠEN KOD JAGODINE: Policija zaplenila 500 kilograma rezanog duvana

Зорана Рашић
Zorana Rašić

09. 12. 2025. u 11:14

JAGODINSKA policija u saradnji sa Upravom carina uhapsila je 38-godišnjeg M. A. iz okoline Šapca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

ШАПЧАНИН УХАПШЕН КОД ЈАГОДИНЕ: Полиција запленила 500 килограма резаног дувана

Foto: MUP

Policija je osumnjičenog zaustavila na auto-putu kod Jagodine i u kombi vozilu „fijat“ pronašla i zaplenila oko 500 kilograma rezanog duvana čija je vrednost procenjena na 1.750.000 dinara.

Šapčaninu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su grobari iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)