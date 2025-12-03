Hapšenja i istraga

UKRAO VREDAN ALAT NA SAJMIŠTU: Uhapšem višestruki kradljivac

Slađana Matić

03. 12. 2025. u 14:47

KRADLjIVAC M. A. (26) uhapšen je nakon što je ukrao vredan alat iz automobila na Starom sajmištu u Beogradu. On se na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu branio ćutanjem, a tužilac je tražio da mu se odredi pritvor da ne bi ponovio delo.

Unsplash

Okrivljenom se stavlja na teret da je 27.11.2025. godine došao do otključanog automobila, koji je bio parkiran na Sajmištu i iz njega ukrao alat vrednosti oko 100.000 dinara. Sve to su snimile nadzorne kamere sa obližnjeg objekta.

M. A. je ranije 9 puta pravnosnažno osuđen zbog izvršenja krivičnih dela protiv imovine.

