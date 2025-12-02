Hapšenja i istraga

OPLJAČKAO „FRANCUSKU KUĆU“: Kraljevačka policija uhapsila lopova

Goran Ćirović

02. 12. 2025. u 13:47

Efikasnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su tešku krađu i uhapsili Kraljevčanina V.S.(42) zbog sumnje da je počinio ovo krivično delo.

ОПЉАЧКАО „ФРАНЦУСКУ КУЋУ“: Краљевачка полиција ухапсила лопова

G.Šljivić

On se sumnjiči da je provalio u takozvanu „Francusku kuću“ u centru grada, koju koristi Kulturni centar „Ribnica”, i ukrao računarsku i drugu opremu ove ustanove.

Policija je pronašla ukradene predmete i oni će biti vraćeni vlasniku, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVEDOK ILI UČESNIK GLAVAŠEVIH ZLOČINA: Zakazana presuda Krunoslavu Fehiru
Suđenja

0 0

SVEDOK ILI UČESNIK GLAVAŠEVIH ZLOČINA: Zakazana presuda Krunoslavu Fehiru

PRVOSTEPENA presuda Krunoslavu Fehiru (50) hrvatskom državljaninu optuženom za krivično delo organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina zakazana je za 10. decembar u Sudu za ratne zločine u Beogradu. On se tereti da je bio pripadnik oružane grupe "Branimirova osiječka bojna", koja je činila zločine nad srpskim stanovništvom u Osijeku 1991. i 1992. godine.

02. 12. 2025. u 15:48

NE ŽELIM NIŠTA DA KRIJEM OD VAS: Šta je sve Brajan Volš govorio policajcima dok je trajala potraga za Anom
Suđenja

0 1

NE ŽELIM NIŠTA DA KRIJEM OD VAS: Šta je sve Brajan Volš govorio policajcima dok je trajala potraga za Anom

NAREDNIK Harison Šmit, glavni istražitelj u slučaju nestanka Beograđanke Ane Volš (39), za čije je ubistvo optužen njen suprug Brajan (50), juče se pred Višim sudom okruga Norfolk u saveznoj američkoj državi Masačusets, pojavio kao prvi svedok. On je govorio kako su tekli razgovori sa Brajanom, svedocima, a u sudnici je pušteno nekoliko razgovora koje je sa sada optuženim obavio neposredno pre njegovog hapšenja, 7. januara 2023. godine.

02. 12. 2025. u 15:11

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose