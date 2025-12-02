OPLJAČKAO „FRANCUSKU KUĆU“: Kraljevačka policija uhapsila lopova

Efikasnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su tešku krađu i uhapsili Kraljevčanina V.S.(42) zbog sumnje da je počinio ovo krivično delo.

G.Šljivić

On se sumnjiči da je provalio u takozvanu „Francusku kuću“ u centru grada, koju koristi Kulturni centar „Ribnica”, i ukrao računarsku i drugu opremu ove ustanove.

Policija je pronašla ukradene predmete i oni će biti vraćeni vlasniku, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.