Hapšenja i istraga

UHAPŠEN JEDAN OD NAPADAČA IZ SUBOTICE: Palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca

V.N.

30. 11. 2025. u 11:38

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su I. V. K. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, dok će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici protiv sedamnaestogodišnjeg mladića biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio isto krivično delo.

УХАПШЕН ЈЕДАН ОД НАПАДАЧА ИЗ СУБОТИЦЕ: Палицама напали четрдесетседмогодишњег мушкарца

Foto: B. G.

Oni se sumnjiče da su 28. novembra, zajedno sa još dve osobe za kojima policija intenzivno traga, palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca, kojem su konstatovane teške telesne povrede u Opštoj bolnici u Subotici.

I. V. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JK POTKAČILA DUŠKA: Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju

JK POTKAČILA DUŠKA: "Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju"