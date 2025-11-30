UHAPŠEN JEDAN OD NAPADAČA IZ SUBOTICE: Palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su I. V. K. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, dok će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici protiv sedamnaestogodišnjeg mladića biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio isto krivično delo.
Oni se sumnjiče da su 28. novembra, zajedno sa još dve osobe za kojima policija intenzivno traga, palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca, kojem su konstatovane teške telesne povrede u Opštoj bolnici u Subotici.
I. V. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
Preporučujemo
DROGA U „PEŽOU“: Policija u Kraljevu zaplenila 400 grama kanabisa
30. 11. 2025. u 12:23
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)