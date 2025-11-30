UHAPŠEN JEDAN OD NAPADAČA IZ SUBOTICE: Palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su I. V. K. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, dok će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici protiv sedamnaestogodišnjeg mladića biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio isto krivično delo.

Foto: B. G.

Oni se sumnjiče da su 28. novembra, zajedno sa još dve osobe za kojima policija intenzivno traga, palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca, kojem su konstatovane teške telesne povrede u Opštoj bolnici u Subotici.

I. V. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.