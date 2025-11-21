U STANU VIŠE OD KILOGRAM MARIHUANE I DIGITALNA VAGICA: Somborska policija uhapsila N.K. (50) iz Crvenke osumnjičenog za trgovinu drogom
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su N. K. (50) iz Crvenke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je, prilikom pretresa stana osumnjičenog, pronašla paket sa više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i digitalnu vagicu.
N. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.
