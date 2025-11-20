Hapšenja i istraga

ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA FALSIFIKOVANJE: Sumnja se da su stekli oko 132.000 evra

20. 11. 2025. u 11:49

SUDIJA za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor za devet osoba koje su osumnjičene da su falsifikovale više od 300 dokumenata.

ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНИМА ЗА ФАЛСИФИКОВАЊЕ: Сумња се да су стекли око 132.000 евра

Pritvor je određen za S. S., B. G., Lj. O., B. S., M. M., L. T., R. Ž., M. Ž. i D. D., usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopšteno je iz tog suda.

Pored toga pritvor je za S. S., B. G., R. Ž., M.Ž. , D. D. i M. M. određen i zbog opasnosti od bekstva, a M. M., L.T., B. S i Lj. O. i da ne bi ometali postupak uticanjem na svedoke.

Svim okrivljenima na teret je stavljeno izvršenje po jednog krivičnog dela falsifikovanje isprave u produženom trajanju i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a B. S., pored navedenih krivičnih dela i zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

Ova organizovana kriminalna grupa osumnjičena je da je od decembra 2024. do danas falsifikovala i napravila više od 300 različitih dokumenata - svedočanstava, diplome raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj praksi, potvrde o položenim državnim ispitima, kako na srpskom tako i na stranim jezicima koji su overeni apostilima.

Pripadnici grupe su, kako se sumnja, stekli protivpravnu imovinsku korist, od oko 132.000 evra.

