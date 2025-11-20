ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA FALSIFIKOVANJE: Sumnja se da su stekli oko 132.000 evra

SUDIJA za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor za devet osoba koje su osumnjičene da su falsifikovale više od 300 dokumenata.

Pritvor je određen za S. S., B. G., Lj. O., B. S., M. M., L. T., R. Ž., M. Ž. i D. D., usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopšteno je iz tog suda.

Pored toga pritvor je za S. S., B. G., R. Ž., M.Ž. , D. D. i M. M. određen i zbog opasnosti od bekstva, a M. M., L.T., B. S i Lj. O. i da ne bi ometali postupak uticanjem na svedoke.

Svim okrivljenima na teret je stavljeno izvršenje po jednog krivičnog dela falsifikovanje isprave u produženom trajanju i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a B. S., pored navedenih krivičnih dela i zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

Ova organizovana kriminalna grupa osumnjičena je da je od decembra 2024. do danas falsifikovala i napravila više od 300 različitih dokumenata - svedočanstava, diplome raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj praksi, potvrde o položenim državnim ispitima, kako na srpskom tako i na stranim jezicima koji su overeni apostilima.

Pripadnici grupe su, kako se sumnja, stekli protivpravnu imovinsku korist, od oko 132.000 evra.