Hapšenja i istraga

U TOKU VELIKO HAPŠENJE: Opsadno stanje u Obrenovcu - evo ko je na meti policije

В.Н.

19. 11. 2025. u 14:11

U OBRENOVCU je jutros pokrenuta opsežna policijska akcija usmerena na suzbijanje organizovanog kriminala.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Akciju usmerenu na suzbijanje organizovanog kriminala sprovode pripadnici policije iz Obrenovca, Interventni timovi i Policijska brigada.

Meta akcije su, nezvanično, migranti koji su učestvovali u nizu krivičnih dela.

Nezvanično, tokom pretresa na lokacijama povezanim sa osumnjičenima pronađena je i velika količina oružja, što ukazuje na ozbiljnost kriminalne grupe.

Policija intenzivno radi na privođenju osumnjičenih i prikupljanju dokaznog materijala.

O akciji je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma

