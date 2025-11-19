U TOKU VELIKO HAPŠENJE: Opsadno stanje u Obrenovcu - evo ko je na meti policije

U OBRENOVCU je jutros pokrenuta opsežna policijska akcija usmerena na suzbijanje organizovanog kriminala.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Akciju usmerenu na suzbijanje organizovanog kriminala sprovode pripadnici policije iz Obrenovca, Interventni timovi i Policijska brigada.

Meta akcije su, nezvanično, migranti koji su učestvovali u nizu krivičnih dela.

Nezvanično, tokom pretresa na lokacijama povezanim sa osumnjičenima pronađena je i velika količina oružja, što ukazuje na ozbiljnost kriminalne grupe.

Policija intenzivno radi na privođenju osumnjičenih i prikupljanju dokaznog materijala.

O akciji je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

(Telegraf)

