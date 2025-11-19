U TOKU VELIKO HAPŠENJE: Opsadno stanje u Obrenovcu - evo ko je na meti policije
U OBRENOVCU je jutros pokrenuta opsežna policijska akcija usmerena na suzbijanje organizovanog kriminala.
Akciju usmerenu na suzbijanje organizovanog kriminala sprovode pripadnici policije iz Obrenovca, Interventni timovi i Policijska brigada.
Meta akcije su, nezvanično, migranti koji su učestvovali u nizu krivičnih dela.
Nezvanično, tokom pretresa na lokacijama povezanim sa osumnjičenima pronađena je i velika količina oružja, što ukazuje na ozbiljnost kriminalne grupe.
Policija intenzivno radi na privođenju osumnjičenih i prikupljanju dokaznog materijala.
O akciji je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
(Telegraf)
