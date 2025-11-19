MISTERIJA SVE VEĆA Ovo je mapa kretanja blindiranog kombija sa 2 miliona evra - na putu od Kragujevca do Pazara došlo do otmice i pljačke

POLICIJA od preksinoć traga za razbojnicima koji su kod Raške oteli, pa opljačkali kombi za transport novca i sa ukradenih dva miliona evra, kako se sumnja, pobegli ka Kosovu i Metohiji!

Foto: D. Balšić

Policiju su o pljački obavestila dvojica muškaraca, koji su prevozili kombi s parama od Kragujevca ka Novom Pazaru.

- Sve je počelo oko 18 sati u selu Kučane kod Raške. U tom selu se kombi pun para zaustavio kod jedne prodavnice. Jedan od muškaraca iz obezbeđenja transporta novca ušao je u prodavnicu, a drugi je ostao da ga čeka u vozilu - počinje priču izvor:

- Navodno, pored njih je stao džip iz koga je izleteo muškarac, upao u kombi i, navodno, naredio vozaču da vozi ka Novom Pazaru, što je ovaj i učinio - opisuje izvor kako je tekla filmska pljačka.

Prema njegovim rečima, kada je muškarac izašao iz prodavnice video je da nema ni kombija ni kolege.

- Odmah je pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Nekih 35 minuta kasnije policiju je pozvao i drugi muškarac, vozač kombija, koji je ispričao da je bio otet sa sve kombijem. On je rekao da mu je u Kučanima upao razbojnik u vozilo, da mu je preteći prištoljem naredio da vozi ka Novom Pazaru, te da ga je naterao da skrenu s glavnog puta u mestu Batnjik. Na zabačenom delu mu je naredio da izađe iz kombija, što je on i učinio, navodno plašeći se za svoj život - navodi sagovornik i dodaje da je u ataru sela Batnjik potom pronađen zapaljen kombi.

Istražitelji veruju da je pljačka do detalja planirana jer se odvila u području koje je pokriveno gustom šumom i slabo naseljeno.

- Razbojnik je pobegao s parama, očigledno je da je imao u saučesnika koji ga je možda čekao na toj lokaciji, te da su nastavili beg drugim vozilom. Sumnja se da su se uputili ka Kosovu - kaže izvor i nastavlja:

- Ova neviđena pljačka ogromne količine novca verovatno je dobro osmišljena i prirpemljena. Osumnjičeni je morao da ima i logistiku, a moguće i pomoć "iznutra", u smislu da mu je neko javio detalje o transportu, vreme polaska, mesto odlaska, putanju kretanja i slično.

Istražitelji u sklopu potrage za osumnjičenim proveraju da li prodavnica u Kučanima ima kamere, ali i da li postoje snimci sa kamera sa ostalih objekata duž puta od Kučana do Batnjaka.

- Verovatno je neka od kamera snimila kretanje kombija, utvrđuje se kvalitet tih snimaka, kao i da li se na nekom eventualno vidi osoba koja je otela kombi. Takode, istražitelji pokušavaju da rekonstruišu kretanje otetog vozila, a i vozač kombija koji je bio u vozilu sa otmičarem dao je neke detalje o njegovom izgledu, građi, šta je imao obučeno, kako je govorio i slično - objašnjava izvor.

Mapa puta

Kragujevac - vozilo sa novcem krenulo 15.30 časova

Kučane kod Raške - vozilo oteto 18 časova

Batnjik vozač izbačen iz otetog kombija 18.35 časova

Novi Pazar - kombi je trebalo da stigne u 19 časova, ali to se nije dogodilo

Nisu primetile zločin

U sklopu istrage inspektori su razgovarali sa radnicom i vlasnicom prodavnice ispred koje se razbojništvo dogodilo.

- One uopšte nisu ni znale da se ispred prodavnice dogodila krađa. Prodavnica ima video nadzor, ali je pokrivena tendom i pitanje je da li je ta kamera uopšte uspela da snimi lice napadača, kao i samu otmicu - priča izvor.

Tragovi iz kombija

Kako dalje kaže, istražitelji su sinoć pregledali i spaljeni kombi.

- Vozilo je spaljeno kako bi se uništili tragovi, ali istražitelji ga detaljno pregledaju, moguće da je ipak ostalo nešto od bioloških tragova počinilaca. Ništa se ne prepušta slucaju, ozbiljan rad je u toku - dodaje sagovornik.

(Kurir)

BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina