Hapšenja i istraga

SABORNI HRAM U VRANJU NA METI LOPOVA: Ukradena kutija za dobrovoljne priloge

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

18. 11. 2025. u 20:54

Saborni hram Svete Trojice u Vranju prema saznanju Večernjih novosti ponovo se našao na meti lopova, ovoga puta ukradena je kutija za dobrovoljne priloge, a prema prvim saznanjima otuđen je do novca, dok je kutija sa ostatkom novca pronađena u ulici iza hrama.

САБОРНИ ХРАМ У ВРАЊУ НА МЕТИ ЛОПОВА: Украдена кутија за добровољне прилоге

Foto: J.S.

Još uvek nema zvaničnih informacija, policija je na licu mesta, a jaka kiša koja pada ometa uviđaj.

Zbog ranijih pljački saborni hram ima video nadzor pa se pretpostavlja da su kamere evidentirale lopova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata