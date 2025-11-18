SABORNI HRAM U VRANJU NA METI LOPOVA: Ukradena kutija za dobrovoljne priloge

Saborni hram Svete Trojice u Vranju prema saznanju Večernjih novosti ponovo se našao na meti lopova, ovoga puta ukradena je kutija za dobrovoljne priloge, a prema prvim saznanjima otuđen je do novca, dok je kutija sa ostatkom novca pronađena u ulici iza hrama.

Foto: J.S.

Još uvek nema zvaničnih informacija, policija je na licu mesta, a jaka kiša koja pada ometa uviđaj.

Zbog ranijih pljački saborni hram ima video nadzor pa se pretpostavlja da su kamere evidentirale lopova.