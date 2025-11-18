SABORNI HRAM U VRANJU NA METI LOPOVA: Ukradena kutija za dobrovoljne priloge
Saborni hram Svete Trojice u Vranju prema saznanju Večernjih novosti ponovo se našao na meti lopova, ovoga puta ukradena je kutija za dobrovoljne priloge, a prema prvim saznanjima otuđen je do novca, dok je kutija sa ostatkom novca pronađena u ulici iza hrama.
Još uvek nema zvaničnih informacija, policija je na licu mesta, a jaka kiša koja pada ometa uviđaj.
Zbog ranijih pljački saborni hram ima video nadzor pa se pretpostavlja da su kamere evidentirale lopova.
Preporučujemo
POŽARU U ŽELEZNIKU: Stan izgoreo do neprepoznatljivosti zbog upaljene cigarete?
19. 11. 2025. u 10:20
TINEJDžER SAV IZLOMLjEN PRIMLjEN U URGENTNI: Doživeo horor kod Ostružnice
19. 11. 2025. u 08:46
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)