U KAMIONIMA OTKRIVENO 19 MIGRANATA: Na graničnom prelazu Šid sprečen pokušaj dve grupe da neopaženo pređu granicu
ZAJEDNIČKOM akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid, tokom protekle nedelje sprečen je pokušaj dve grupe, od ukupno 19 ilegalnih migranata, da neopaženo pređu granicu.
Detaljnom kontrolom 14. novembra je u tovarnom delu kamiona, koji je prevozio aluminijumsku stolariju ka Švajcarskoj, pronađeno 10 osoba različitog pola i uzrasta.
Nekoliko dana ranije je prilikom pregleda tovarnog prostora kamiona, otkriveno devet ilegalnih migranata, skrivenih među kućnom hemijom čije je krajnje odredište bila Španija.
U oba slučaja otkrivene osobe su predata u dalju nadležnost policije.
