Hapšenja i istraga

U KAMIONIMA OTKRIVENO 19 MIGRANATA: Na graničnom prelazu Šid sprečen pokušaj dve grupe da neopaženo pređu granicu

Ljiljana Preradović

17. 11. 2025. u 15:18

ZAJEDNIČKOM akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid, tokom protekle nedelje sprečen je pokušaj dve grupe, od ukupno 19 ilegalnih migranata, da neopaženo pređu granicu.

У КАМИОНИМА ОТКРИВЕНО 19 МИГРАНАТА: На граничном прелазу Шид спречен покушај две групе да неопажено пређу границу

FOTO: Uprava carine

Detaljnom kontrolom 14. novembra je u tovarnom delu kamiona, koji je prevozio aluminijumsku stolariju ka Švajcarskoj, pronađeno 10 osoba različitog pola i uzrasta.

Nekoliko dana ranije je prilikom pregleda tovarnog prostora kamiona, otkriveno devet ilegalnih migranata, skrivenih među kućnom hemijom čije je krajnje odredište bila Španija.

FOTO: Uprava carine

U oba slučaja otkrivene osobe  su predata u dalju nadležnost policije.


 

