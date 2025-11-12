Hapšenja i istraga

SASLUŠAN ŠAMPION U KIK-BOKSU KOJI JE UHAPŠEN ZBOG TUČE U KLUBU: Isplivali novi detalji prebijanja maloletnika u Smederevu

В.Н.

12. 11. 2025. u 15:32

U OSNOVNOM javnom tužilaštvu u Smederevu saslušana su četvorica osumnjičenih tinježdera, među kojima i Stevan S. (18), juniorski šampion u kik boksu, zbog tuče koja je izbila početkom novembra ispred jednog kluba u tom gradu.

САСЛУШАН ШАМПИОН У КИК-БОКСУ КОЈИ ЈЕ УХАПШЕН ЗБОГ ТУЧЕ У КЛУБУ: Испливали нови детаљи пребијања малолетника у Смедереву

Novosti

Podsetimo, nakon tuče koja je izbila u noći između 1. i 2. novembra, a u kojoj je povređen maloletnik, kik-bokser je sa još tri osobe prekjuče uhapšen i tada im je bilo određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. 

Dve mere

- Stevan S. saslušan je danas u smederevskom tužilaštvu, kao i još trojica osumnjičenih. Nakon saslušanja, osumnjičena lica su puštena da se brane sa slobode, ali su im izrečene dve mere zabrane. Prva je da im je zabranjen prilazak i komuniciranje sa oštećenim maloletnikom, kao i sa svedocima. Drugo, doneta je odluka i da ne smeju da posećuju noćni klub u kom je došlo do sukoba - navodi izvor i dodaje:

Pesnice i flaše

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je sukob ispao između dvojice tinejdžera u noćnom klubu, doduše na početku je navodno, bio samo verbalni. Međutim, ubrzo je došlo do udaraca šakom. U tuči je korišćena i flaša. Ubrzo se sukob preselio ispred noćnog kluba gde su došla još dvojica osumnjičenih. Za sada nije poznat motiv, ali će to utvrditi detaljan istraga smederevskog tužilaštva. 

Maloletnik je u tuči zadobio teške telesne povrede, ali za sada nisu precizirane medicinskom dokumentacijom. 

- Dvojica osumnjičenih terete se za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda, dok se sva četvorica terete za krivično delo nasilničko ponašanje. Stevan S. tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje - navodi izvor. 

Pored Stevana Sekulića, osumnjičeni su i D. S. (19), S. S. (19) i A. J. (20). 

(Kurir)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu
Hapšenja i istraga

0 0

MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu

MALOLETNIK (17) koji je povređen u tuči u noći između 1. i 2. novembra ispred noćnog kluba u Smederevu ima teške povrede - prelom nosa sa dislokacijom. Policija je zbog ove tuče juče privela četvoricu mladića, i oni će danas tokom prepodneva, sa krivičnom prijavom, biti privedeni Osnovnom javnom tužiocu koji će pokrenuti istragu.

12. 11. 2025. u 12:35

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG