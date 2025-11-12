SASLUŠAN ŠAMPION U KIK-BOKSU KOJI JE UHAPŠEN ZBOG TUČE U KLUBU: Isplivali novi detalji prebijanja maloletnika u Smederevu

U OSNOVNOM javnom tužilaštvu u Smederevu saslušana su četvorica osumnjičenih tinježdera, među kojima i Stevan S. (18), juniorski šampion u kik boksu, zbog tuče koja je izbila početkom novembra ispred jednog kluba u tom gradu.

Podsetimo, nakon tuče koja je izbila u noći između 1. i 2. novembra, a u kojoj je povređen maloletnik, kik-bokser je sa još tri osobe prekjuče uhapšen i tada im je bilo određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Dve mere

- Stevan S. saslušan je danas u smederevskom tužilaštvu, kao i još trojica osumnjičenih. Nakon saslušanja, osumnjičena lica su puštena da se brane sa slobode, ali su im izrečene dve mere zabrane. Prva je da im je zabranjen prilazak i komuniciranje sa oštećenim maloletnikom, kao i sa svedocima. Drugo, doneta je odluka i da ne smeju da posećuju noćni klub u kom je došlo do sukoba - navodi izvor i dodaje:

Pesnice i flaše

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je sukob ispao između dvojice tinejdžera u noćnom klubu, doduše na početku je navodno, bio samo verbalni. Međutim, ubrzo je došlo do udaraca šakom. U tuči je korišćena i flaša. Ubrzo se sukob preselio ispred noćnog kluba gde su došla još dvojica osumnjičenih. Za sada nije poznat motiv, ali će to utvrditi detaljan istraga smederevskog tužilaštva.

Maloletnik je u tuči zadobio teške telesne povrede, ali za sada nisu precizirane medicinskom dokumentacijom.

- Dvojica osumnjičenih terete se za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda, dok se sva četvorica terete za krivično delo nasilničko ponašanje. Stevan S. tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje - navodi izvor.

Pored Stevana Sekulića, osumnjičeni su i D. S. (19), S. S. (19) i A. J. (20).

