SASLUŠAN ŠAMPION U KIK-BOKSU KOJI JE UHAPŠEN ZBOG TUČE U KLUBU: Isplivali novi detalji prebijanja maloletnika u Smederevu
U OSNOVNOM javnom tužilaštvu u Smederevu saslušana su četvorica osumnjičenih tinježdera, među kojima i Stevan S. (18), juniorski šampion u kik boksu, zbog tuče koja je izbila početkom novembra ispred jednog kluba u tom gradu.
Podsetimo, nakon tuče koja je izbila u noći između 1. i 2. novembra, a u kojoj je povređen maloletnik, kik-bokser je sa još tri osobe prekjuče uhapšen i tada im je bilo određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.
Dve mere
- Stevan S. saslušan je danas u smederevskom tužilaštvu, kao i još trojica osumnjičenih. Nakon saslušanja, osumnjičena lica su puštena da se brane sa slobode, ali su im izrečene dve mere zabrane. Prva je da im je zabranjen prilazak i komuniciranje sa oštećenim maloletnikom, kao i sa svedocima. Drugo, doneta je odluka i da ne smeju da posećuju noćni klub u kom je došlo do sukoba - navodi izvor i dodaje:
Pesnice i flaše
- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je sukob ispao između dvojice tinejdžera u noćnom klubu, doduše na početku je navodno, bio samo verbalni. Međutim, ubrzo je došlo do udaraca šakom. U tuči je korišćena i flaša. Ubrzo se sukob preselio ispred noćnog kluba gde su došla još dvojica osumnjičenih. Za sada nije poznat motiv, ali će to utvrditi detaljan istraga smederevskog tužilaštva.
Maloletnik je u tuči zadobio teške telesne povrede, ali za sada nisu precizirane medicinskom dokumentacijom.
- Dvojica osumnjičenih terete se za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda, dok se sva četvorica terete za krivično delo nasilničko ponašanje. Stevan S. tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje - navodi izvor.
Pored Stevana Sekulića, osumnjičeni su i D. S. (19), S. S. (19) i A. J. (20).
(Kurir)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)