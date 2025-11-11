DRŽAVLJANIN SRBIJE UHAPŠEN NA BAJAKOVU: Evo šta su mu hrvatski carinici pronašli u kolima
HRVATSKI carinici su na graničnom prelazu Bajakovo sprečili nezakonit unos čak 180.000 tableta, koje se nalaze na popisu droga.
- Na osnovu RTG snimka izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, pa su uz deklarisanu robu (odevni predmeti), pronađene i neprijavljene tablete Bensedin i Ksalol - saopštila je Carinska uprava.
Policajci su državljanina Srbije priveli na daljnje postupanje, pa će protiv njega podneti krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa drogama.
(Dnevnik.hr)
