UHAPŠEN ŠAMPION U KIK-BOKSU: Osumnjičen da je sa još troje isprebijao maloletnika u noćnom klubu
JUNIORSKI šampion u kik-boksu, Stevan S. (18) iz Smedereva, uhapšen je juče zbog tuče koja je izbila početkom meseca ispred jednog noćnog kluba u tom gradu.
Kako se navodi, pored njega, zbog istog događaja uhapšene su još tri osobe.
Tuča se dogodila u noći između 1. i 2. novembra u Smederevu, i tom prilikom povređen je jedan maloletnik.
- Za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do sukoba, koji se pretvorio u tuču. Navodno, u makljaži ispred kluba učestvovalo je više osoba - navodi izvor i dodaje da je rad na ovom slučaju u toku.
- Najdeblji kraj u tuči izvukao je jedan maloletnik koji je zadobio telesne povrede. Šta je bio povod za tuču još se utvrđuje, a navodno je tokom tuče korišćena i staklena flaša kojom je žrtva udarena u glavu.
Stevanu S. i ostalim uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu koje vodi istragu.
- Detaljna istraga utvrdiće prvo koji stepen povreda ima oštećeni maloletnik, nakon pribavljene lekarske dokumentacije, a zatim će uslediti saslušanja kako osumnjičenih, tako i svedoka i žrtve. Tek nakon toga uslediće kvalifikacija krivičnog dela. Dakle, u ovom trenutku još uvek se ne može sa sigurnopću reći za koje krivično delo će se uhapšeni teretiti.
(Kurir)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
POVREĐENA JEDNA OSOBA: Saobraćajka kod Surčina, uhapšen vozač kamiona
08. 11. 2025. u 21:21
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)