VOZIO SA 3,62 PROMILA ALKOHOLA: Prekršajna prijava protiv pijanog vozača u Vrnjačkoj Banji
PRIPADNICI saobraćajne policije u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja četrdesetosmogodišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom sa čak 3,62 promila alkohola u organizmu.
Policija je u danas, u poslepodnevnim satima, u prestonici srpskog kontinentalnog turizma zaustavila vozača „fijata“ i alko-testom utvrdila da je u stanju potpune alkoholisanosti.
Pijanom vozaču određeno je zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
