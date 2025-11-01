Hapšenja i istraga

VOZIO SA 3,62 PROMILA ALKOHOLA: Prekršajna prijava protiv pijanog vozača u Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

01. 11. 2025. u 17:13

PRIPADNICI saobraćajne policije u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja četrdesetosmogodišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom sa čak 3,62 promila alkohola u organizmu.

ВОЗИО СА 3,62 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА: Прекршајна пријава против пијаног возача у Врњачкој Бањи

G.Šljivić (arhiva)

Policija je u danas, u poslepodnevnim satima, u prestonici srpskog kontinentalnog turizma zaustavila vozača „fijata“ i alko-testom utvrdila da je u stanju potpune alkoholisanosti.

Pijanom vozaču određeno je zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPALETI POČINJE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A

SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A