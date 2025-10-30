NAMERAVALI DA KINEZE PROKRIJUMČARE U HRVATSKU: Posle nesreće na Dunavu kod Bača, uhapšena još dvojica osumnjičenih

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. M. (64) iz Sombora i S. K. (51) iz Sremske Kamenice, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

FOTO: PUNS

Za ovo krivično delo terete se i dvojica državljana NR Kine, J. J. (39) i J. C. (32), koji su uhapšeni 15 oktobra.

Sumnja se da su J. J. i J. C. prevezli 11 kineskih državljana od Surčina do Bačke Palanke, a zatim ih predali D. M. i S. K. kako bi ih oni prokrijumčarili iz Srbije u Republiku Hrvatsku.

S. K. je nameravao da preveze Kineze čamcem do Republike Hrvatske, ali se, na području Bača, čamac prevrnuo, a jedan od kineskih državljana je izgubio život.

FOTO: PUNS

Takođe, S. K. se tereti za još dva krivična dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

D.M. i S.K. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Pretresom njegovog stana, policija je pronašla 27 pištolja, šest improvizovanih naprava za ispaljivanje projektila, 247 metaka raznih kalibara, novac u iznosu od 6 400 evra i više ličnih dokumenata za koja se sumnja da su falsifikovana.

Podsećamo, drama na Dunavu kod mesta Plavna u opštini Bač, odvijala se početkom oktobr kada se, iz još neutvrđenih razloga, prevrnuo čamac, u kojem je bilo najmanje deset osoba. Iz reke je izvučeno njih deset, a za jednu osobu, na žalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Policijskoj upravi u Novom Sadu je, posle ove nesreće saopštila da je uveče oko 20.45 sati prijavljeno da se na Dunavu kod mesta Plavna, prevrnuo čamac. Među ljudima koji su se nalazili u plovilu su bili i državljani Kine.

- Odmah po prijavi, upućene su patrole PU u Novom Sadu, granične policije i pripadnici Sektora za vanredne situacije, a kontaktirana je i policija Republike Hrvatske – navodi se u saopštenju novosadske policije. U Bačkom Novom Selu je u akciji spasavanja iz vode izvučena jedna osoba, kineski državljanin, kod koga je konstatovana smrt.