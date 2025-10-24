KOD SUDIJE NAŠLI ZLATNE POLUGE VIŠE OD 250.000 € I SKUPE SATOVE: Košarkaški arbitar Uroš Nikolić najzvučnije ime među uhapšenim "vračarcima"

KOŠARKAŠKI sudija Uroš Nikolić (40), koji je uhapšen kao deo kriminalne grupe, ogranak "vračaraca", priveden je juče u Specijalno javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) sa još devetoricom osumnjičenih, kojima se na teret stavljaju dva ubistva, tri pokušaja likvidacije i trgovina narkoticima.

Foto arhiva VN

Tokom pretresa stana ovog sportskog arbitra u Beogradu, policija je našla dve zlatne poluge, oko 250.000 evra i nekoliko skupocenih ručnih časovnika.

O ovome je govorio i ministar policije Ivica Dačić, koji je objasnio i za šta se tereti Nikolić:

- Sumnja se da je on finansijska potpora delovanju ovog klana.Pored Nikolića, uhapšeno je još 12 osumnjičenih, od kojih trojica u inostranstvu. U Dubaiju su lisice, u luksuznom stanu, stavljene Marku Đorđeviću Markeđaniju (38), a u Španiji Aleksandru Ostojiću (28) i Veljku Miloševiću (34). U Beogradu su osim košarkaškog sudije, privedeni Milan Todorović i još petorica, a u Šapcu trojica osumnjičenih.

Istraga Kako nezvanično saznajemo, Nikola Vušević zvani Džoni tereti se da je organizovao i naredio ubistvo Vladimira Popovića Popa. Marko Đorđević Markeđani se tereti da je naložio ubistvo Nenada Alajbegovića Alibega.

Terete se za kriminalno udruživanje, ali i za organizaciju i ubistvo Vladimira Popovića Popa, 1. decembra 2018. u centru Beograda i Vladimira Kostića Kostura, jula 2020. godine u Rakovici, kao i da su tri puta pokušali da ubiju Nenada Alajbegovića Alibega. Pored toga, sumnjiče se i za tri krivična dela izazivanje opšte opasnosti bacanjem eksplozivnih naprava na ugostiteljske objekte i autoperionicu 2020. godine.



Foto: MUP

Prema nezvaničnim saznanjima, akcija hapšenja je usledila posle analize novih saznanja, koja su prikupljena sa kriptovane aplikacije "Skaj", ali i drugih materijalnih dokaza i svedočenja. Na lociranju i hapšenju bio je angažovan i Evropol, odnosno njihova jedinica za brza dejstva - Evrodžast.

Iza rešetaka su se našle dve organizovane kriminalne grupe, obe ogranci "vračaraca" - jedna u Beogradu, a druga u Šapcu. Na krivičnoj prijavi i naredbi za sprovođenje istrage je ukupno 28 imena, ali je dobar deo njih u pritvoru, odnosno zatvorima, a deo u bekstvu.

Pripadnici jednog ogranka sumnjiče se da su ubili Popovića, pokušali da ubiju Alajbegovića i bacali bombe na ugostiteljske objekte, dok se drugi krak "vračaraca" tereti za likvidaciju Kostića. Obe ekipe delovale su u Srbiji, ali i širom Evrope, gde su činili najteža krivična dela. Foto: MUP

Suspenzije Saveza i Evrolige UROŠ Nikolić našao se u centru pažnje javnosti kada se pojavila vest da je uhapšen zajedno sa pripadnicima "vračarskog klana", a juče se saopštenjem oglasio i Košarkaški savez Srbije koji ga je hitno suspendovao:

- Predsednik sudijske komisije KSS suspendovao je sudiju Uroša Nikolića zbog osnovane sumnje da je učinio prekršaj za koji se može izreći vremenska kazna zabrane obavljanja dužnosti košarkaškog sudije. Odluka će biti dostavljena Sudijskoj komisiji na dalji disciplinski postupak, a na osnovu Disciplinskog pravilnika KSS.

Elitno košarkaško takmičenje Evroliga takođe je ekspresno reagovalo i suspendovalo Nikolića iz svih takmičenja dok se ne završi istraga lokalnih vlasti i interna revizija Evrolige. Đ. S.

Policijski službenici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) ZKP MUP Srbije tokom pretresa 22 lokacije zaplenili su veću količinu novca u stranim valutama, više skupocenih satova, više motornih vozila visoke klase i više desetina kriptovanih telefona, kao i falsifikovane lične isprave zemalja Evropske unije.

Inače, "vračarci" se dovode u vezu sa "kavačkim klanom" i njihovim vođom Radojem Zvicerom. Kao vođe beogradskog ogranka označeni su Nikola Vušović i Uroš Piperski. Prvi je na izdržavanju kazne u Nemačkoj, a drugi u Portugaliji.

Njima se trenutno sudi u Specijalnom sudu u Beogradu za tri ubistva (Aleksandra Šarca, Aleksandara Halabrina i Dragana Ristića Čađe), kao i šest pokušaja likvidacija, među kojima je i napad na Miloša Nilovića Runja i Lazara Vukićevića, koga su, potom, oteli i ubili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka.

Izbacivao Daneua, Vesnu Čović... KOŠARKAŠKI sudija Uroš Nikolić, kojeg je policija uhapsila zbog sumnje da je deo organizovane kriminalne grupe, delio je pravdu pre samo osam dana na utakmici između Dubaija i Barselone u Evroligi. Na najvišem nivou je već dugo godina, ali kroz karijeru je imao nekoliko incidenata i konflikata sa rukovodstima Crvene zvezde, Partizana, Panatinaikosa... U žižu javnosti poslednji put je dospeo kada je na utakmici Ilirija - Bosna u ABA 2 ligi izbacio legendarnog Ivu Daneua sa parketa čuvene dvorane "Tivoli". Daneu mu je navodno nešto dobacivao iz prvog reda u kojem je sedeo zajedno sa Lukom Dončićem, pa ga je Nikolić zajedno sa Urošom Obrkneževićem i Markom Mustapićem poslao napolje. Pre pet godina je izbacio i Vesnu Čović, suprugu Nebojše Čovića, iz hale na susretu FMP i Cibone u Železniku, dok je i prema rečima nekadašnjeg prvog čoveka Zvezde, a danas predsednika KSS, demolirao sudijsku svlačionicu crveno-belih u "Pioniru" zbog uvreda sa tribina. Ime Uroša Nikolića kružilo je medijskim prostorom tokom finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća 2022. kada je Zoran Savić, sportski direktor Partizana, u izjavi za "Kurir" poručio da mu je zabranjeno da sudi mečeve Crvene zvezde i FMP i da je zbog toga napustio Niš. Inače, crno-beli ga pamte i kao arbitra koji je delio pravdu na mečevima u kojima je Bili Beron postigao poene posle koraka za titulu, onaj čuveni tri na pet derbi... Nije Nikolić prošao ni bez osuda u Evropi, budući da je zajedno sa Damirom Javorom bio meta saopštenja Panatinaikosa nakon jednog evroligaškog derbija protiv Olimpijakosa u kojem se navodi da su nizom provokativnih odluka oštetili "zelene" i pogurali tim iz Pireja do pobede. Đ. S.